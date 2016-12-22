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Кремль прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова
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Кремль прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова
Убийство Немцова, 16:55
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Кремль прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова

В Кремле переадресовали следственным органам вопрос о том, поставлена ли «окончательная точка» в расследовании дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Это произошло после того, как присяжные признали обвиняемых по этому делу виновными.​

«Это не вопрос Кремля», — заявил журналистам пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос.

Присяжные Московского окружного военного суда 29 июня признали вину всех фигурантов уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. Они проголосовали по 26 вопросам и определили степень доказанности обстоятельств убийства, совершил ли каждый из подсудимых действия, в которых его обвиняют, следует ли из этого виновность каждого из них и заслуживает ли он снисхождения. По делу об убийстве проходят: бывший военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Судья Юрий Житников решит, какое наказание назначить обвиняемым.

Гособвинение заявило, что удовлетворено вердиктом присяжных по делу об убийстве политика, заявила ТАСС прокурор Мария Семененко. По ее мнению, за время, которое присяжные провели в совещательной комнате, они «досконально проанализировали» все выданные им доказательства и приняли «единственно верное и справедливое решение». «Убийство Немцова является «дерзким, жестоким и позорным», — заключила Семененко.

Марк Каверзин, адвокат подсудимого Заура Дадаева, заявил «Интерфаксу», что решение присяжных могут отменить в Верховном суде из-за многочисленных нарушений во время рассмотрения дела, которые отразят в апелляционной жалобе.

Ранее Песков заявлял, что поиск заказчиков убийства Немцова продолжат, но из-за «сложности дела» на это могут уйти годы. По мнению Пескова, сложность таких дел состоит в том, что нужно найти и привлечь к ответственности и исполнителей, и заказчиков «подобных убийств». Представитель Кремля добавил, что, по словам Владимира Путина, подобные дела тяжело расследуются, но от поиска преступников никто не откажется. Пресс-секретарь президента считает, что должна быть «неотвратимость наказания».

Кто есть кто в деле об убийстве Немцова Еще 4 фото
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Оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Следствие считает, что это заказное убийство. Его организатор — Руслан Мухудинов — объявлен в розыск. По версии следствия, киллером являлся Дадаев. Следователи считают, что Мухудинов и Темирлан Эскерханов помогли убийцам скрыться с места преступления. Анзор Губашев и Шаванов следили за Немцовым.

Теги: Борис Немцов , Дмитрий Песков , присяжные , дело Немцова
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