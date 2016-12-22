Испанскую компанию Zed заподозрили в даче взяток в России

Сотрудники Управления по борьбе с коррупцией прокуратуры Испании провели обыски утром 29 июня в офисах группы Zed Worldwide, которая занимается производством видео и приложений для смартфонов. Прокуратура на протяжении нескольких месяцев расследовала ряд нарушений в деятельности компании, передает испанское издание El Mundo. Сотрудники прокуратуры также задержали основателя компании Хавьера Переса Долсета. Его подозревают в махинациях с субсидиями компании.

Одновременно с этим полиция провела обыски в газете La Razón, правоохранительные органы интересовали документы о спонсорском соглашении между Zed и изданием, действовавшем в 2009–2012 годах. Управление по борьбе с коррупцией считает, что это соглашение использовалось для мошенничества с государственными средствами. Среди прочего, следователи подозревают, что деньги были использованы для дачи взяток политикам в России и Узбекистане, пишет газета. Общая сумма взяток могла составить €6 млн. Также эта компания подозревается в мошенничестве с государственными субсидиями в период с 2011 по 2015 год.

По данным El Mundo, общий объем махинаций со стороны Zed Worldwide может составить €67 млн.