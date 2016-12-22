В РПЦ раскритиковали сбор подписей за запрет фильма «Матильда»

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «ошибкой» сбор подписей «по приходам в епархии» за запрет фильма «Матильда». Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильм «Матильда». Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции», — сказал Легойда. Он уточнил, что для начала «хорошо бы» посмотреть сам фильм.

Ранее депутат заксобрания Петербурга от фракции Партия роста Максим Резник сообщил, что глава Ханты-Мансийской метрополии Павел благословил начало сбора подписей. Соответствующее письмо митрополита Резник разместил в Facebook.

​«Настоящим письмом благословляется провести сбор подписей в защиту почитаемых Святых нашей Церкви <...> а также за запрет производства и проката фильма А. Учителя «Матильда», — говорится в письме. В документе указано, что письмо предназначено для внутреннего пользования.

По мнению митрополита, фильм является «сознательной антиисторической подделкой», направленной на «дискредитацию, глумление и клевету», формирование «ложного образа» императора Николая II. Также Павел считает, что фильм может оскорбить чувства верующих. На сбор подписей он дал два месяца — июнь и июль.

​Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РБК, что прихожан РПЦ, посмотревших на закрытых показах фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от святого причастия на полгода в церквях и монастырях. При этом в РПЦ рассказали, что не знают о таких случаях, а также уточнили, что подобные вопросы находятся «сугубо в ведении священноначалия РПЦ», а не общественных активистов.

Сам создатель фильма Алексей Учитель сообщил РБК, что информация об организации каких-либо закрытых показов «Матильды» является «полным враньем».