«Победа» будет сажать самолет из-за курящих на борту пассажиров

Авиакомпания «Победа» планирует ужесточить меры в отношении курильщиков на борту — из-за курения на борту самолета капитан будет совершать вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Калмыков, передает «РИА Новости» «Поскольку участились случаи курения на борту, мы приняли решение ужесточить меры по борьбе с курящими пассажирами: теперь в случае обнаружения курящих пассажиров будет выполняться вынужденная посадка в ближайшем доступном аэропорту, пассажир будет сниматься с борта сотрудниками полиции, все расходы из-за вынужденной посадки будут взыскиваться с нарушителя», — рассказал глава компании.По его словам, по итогам 2018 года компания войдет в пятерку крупнейших российских авиакомпаний по объему пассажиропотока.

«По итогам 2017 года мы останемся, скорее всего, на шестом месте: перевезем минимум 4,7 млн клиентов», — сказал он.



Глава «Победы» также рассказал, что компания хотела бы осуществлять полеты из Москвы в Улан-Удэ. «Там есть проблемы с транспортной доступностью, а это — наша история», — заявил гендиректор авиакомпании.

По его словам, «Победа» планирует начать эти полеты с зимнего расписания 2–3 раза в неделю.В настоящее время рейсы из Москвы в Улан-Удэ выполняют «Уральские авиалинии» и S7. Полет длится около шести часов, и по правилам «Победа» не будет предоставлять пассажирам питание.