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В Кремле отказались воспринимать заявления Порошенко о статусе Крыма
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В Кремле отказались воспринимать заявления Порошенко о статусе Крыма
Украинский кризис, 15:18
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В Кремле отказались воспринимать заявления Порошенко о статусе Крыма

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не воспринимает» заявления зарубежных лидеров о российских регионах. Об этом Песков сообщил журналистам, передает РБК.

«О каком статусе российского региона может идти речь? Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов», — сказал Песков, комментируя высказывание президента Украины Петра Порошенко о возможном изменении статуса Крыма в Конституции страны.

Ранее украинский депутат Юрий Чижмарь заявил, что конституционная комиссия Украины получила задание от Порошенко проработать проект изменения статуса Крыма в Конституции страны. По словам Чижмаря, комиссия будет работать «над статусом» полуострова. «Мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — уточнил депутат.

В понедельник, 26 июня, президент Украины выразил уверенность в возвращении Крыма, а также крымских татар под юрисдикцию страны. «Общая Родина, общая цель — возврат временно аннексированного врагом Крыма — еще более роднят украинцев и крымских татар», — сказал Порошенко. В 2015 году Петр Порошенко пообещал в случае возвращения Крыма в состав страны создать на полуострове национально-территориальную автономию.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Украина, а также большинство государств — членов ООН, в том числе страны «Большой семерки», члены НАТО и Евросоюза, не признали референдум. Они расценили действия России как агрессию и аннексию части украинской территории, нарушение территориальной целостности Украины. Присоединение Крыма признали Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.​​

Теги: Крым , Петр Порошенко , Дмитрий Песков
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