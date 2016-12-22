При столкновении двух трамваев в Берлине пострадали 27 человек
Общество, 15:11
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При столкновении двух трамваев в Берлине пострадали 27 человек
Два трамвая столкнулись в центральном берлинском районе Пренцлауэр-Берг, пострадали 27 человек. Из них двое получили тяжелые ранения, передает сайт немецкого издания Der Spiegel со ссылкой на пожарного, работающего на месте происшествия. Всего к месту столкновения трамваев выехали около 50 человек, включая пожарных и медиков.
Представитель системы общественного транспорта (Berliner Verkehrsbetriebe BVG) не предоставил данных о возможных причинах столкновения.
Трамваи столкнулись в 11:51 по местному времени (12:51 мск).
О произошедшем также сообщил департамент пожарной службы Берлина в Twitter.
По данным службы, «в основном» пассажиры трамваев получили легкие ранения.