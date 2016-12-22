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При столкновении двух трамваев в Берлине пострадали 27 человек

МЧС предупредило москвичей о приближающемся шторме

Защита Януковича пообещала оспорить в ЕСПЧ решение суда в Киеве

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Прощание с экс-солистом «Иванушек» пройдет на Троекуровском кладбище

Курс евро на 30 июня

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Курс доллара на 30 июня

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Экс-президент Приднестровья ответил на сообщение о своем бегстве на лодке

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