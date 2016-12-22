Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,29 58,74 EUR Нал. 67,67 67,00 USD Бирж. 59,00 -0,20 EUR Бирж. 67,33 -0,06 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1892,13 +0,01% РТС 1010,33 +0,75% Brent 47,90 +0,97% DJIA 21454,61 +0,68% Nasdaq 6234,41 +1,43% FTSE 7416,15 +0,38%
The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию
Лента новостей
МЧС предупредило москвичей о приближающемся шторме 15:06, Общество Защита Януковича пообещала оспорить в ЕСПЧ решение суда в Киеве 15:05, Политика Reuters сообщил о заражении вирусом Petya компьютеров в «Газпроме» 15:03, Бизнес МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента 14:52, Политика The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию 14:52, Общество Дипломатические инвестиции: как строить долгосрочную внешнюю политику 14:49, Мнение СМИ анонсировали переход в «Спартак» лучшего бомбардира чемпионата России 14:47, Спорт Сторонник ПАРНАС пожаловался в Страсбург на приговор за свастику 14:44, Общество В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики 14:34, Политика Прощание с экс-солистом «Иванушек» пройдет на Троекуровском кладбище 14:32, Общество ФСБ возбудила еще два дела против генерала СКР Максименко 14:17, Политика Суд отклонил иск Дадина о компенсации морального вреда за видео РЕН ТВ 14:16, Общество Медведев пообещал увеличить материнский капитал 14:14, Общество Пентагон обвинил Россию в связи с «Киберхалифатом» и «Киберберкутом» 13:56, Политика СМИ узнали о сроках возвращения посла Кисляка из США 13:49, Политика ФСК заявила об обсуждении покупки арестованных по иску «Роснефти» активов 13:42, Бизнес «Макдоналдс» запустил тестовую доставку в Москве 13:41, Бизнес Временное перемирие: как договаривались о судьбе Telegram в России 13:33, Технологии и медиа Экс-президент Приднестровья ответил на сообщение о своем бегстве на лодке 13:31, Политика На Украине возбуждено свыше 60 уголовных дел из-за вируса Petya 13:30, Технологии и медиа Медведев анонсировал продление контрсанкций до конца 2018 года 13:27, Политика Россия предупредила об угрозе инсценировки химатаки в Сирии 13:18, Политика Минюст опубликовал отчетность фонда под кураторством Людмилы Путиной 13:16, Общество Как получить билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 без розыгрышей 13:09, Партнерский материал Украина обжалует наказание за недопуск российской певицы на «Евровидение» 13:09, Общество «Аэрофлот» получил требование усилить досмотр пассажиров на рейсах в США 13:07, Политика
The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию
Общество, 14:52
0
The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию

Итальянские мафиозные кланы переносят свою деятельность в Германию из-за плохих экономических условий на юге Европы и мер правительства Италии по борьбе с организованной преступностью, пишет британская газета The Guardian.

Издание узнало подробности о том, что на юго-западе Германии была проведена широкомасштабная операция. В ее рамках 21 июня правоохранительные органы Италии и Германии арестовали в городе Филлинген-Швеннинген 19 человек по подозрению в переправке из албании кокаина и марихуаны «тоннами». Газета передает, что следователи считают, что эти люди работали на сицилийский клан Мондино. При задержании власти обнаружили товары и деньги на общую сумму €4 млн.

Также издание сообщает, что свою деятельность в Германии начали вести другие «семьи» «Коза Ностры». Это обусловлено тем, что с 2007 года доходы строительной отрасли в Сицилии упали на 90%, а этот рынок был основным источником доходов для местной мафии.

По словам сотрудника финансовой полиции Италии Джузеппе Капмобассо, который руководил операцией в Германии с итальянской стороны, мафия «в последние годы инвестировала деньги и товары в Германию». Криминальные структуры «обнаружили возможности для доходного бизнеса» в стране. «Итальянцы мигрировали в Англию, США и в другие страны в поисках работы. К сожалению, мы также экспортировали много преступников. ОПГ столкнулись с кризисом на Сицилии. Некоторые собрали чемоданы и направились в Филлинген или Штутгарт. И они нашли там работу, криминальную и очень доходную», — приводит его слова британская газета.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг, в которой расположен город Филлинген-Швеннинген, находится одно из самых многочисленных итальянских диаспор, отмечает издание. Многие итальянцы мигрировали туда в поисках работы еще в 1950-х, 60-х и 70-х годах.

В ноябре 2015 года телерадиокомпания Deutsche Welle сообщала, что, по данным властей Италии и Германии, «штабом» калабрийской мафии «Ндрангета» стал город Эрфурт в центре ФРГ. Мафия, согласно данным DW, на тот момент вложила €100 млн в создание компаний и ресторанов, через которые клан отмывал деньги.

В марте этого года The Guardian также сообщала, что архиепископ города Монреале, расположенного на Сицилии, запретил главарям мафиозных кланов становиться крестными отцами.
Теги: Германия , Италия , сицилийская мафия
Главное
Украину накажут за отсутствие России на «Евровидении» Политика
Материалы по теме
На Сицилии архиепископ запретил боссам мафии становиться крестными отцами Общество
В Италии арестовали членов контролировавшей производство моцареллы мафии Общество
Бывший лидер сицилийской мафии умер в тюрьме в возрасте 83 лет Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку