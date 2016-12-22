Защита Януковича пообещала оспорить в ЕСПЧ решение суда в Киеве

Защита Виктора Януковича пообещала оспорить решение суда в Киеве о заочном рассмотрении дела ​экс-президента Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении адвокатов политика.

По мнению адвокатов, украинский суд «нарушил процедуру назначения специального (заочного) судебного рассмотрения дела». «Во время заседания суд удалился в совещательную комнату для рассмотрения вопроса об уважительности причин неявки Виктора Януковича в суд. Однако вышел оттуда уже с готовым решением о «заочном» слушании дела о государственной измене», — говорится в заявлении.

Таким образом, полагают адвокаты, суд «лишил защиту права на представление возражений и других доказательств невозможности и незаконности применения этой процедуры».

По мнению адвоката Януковича Виталия Сердюка, своими действиями суд также продемонстрировал «нежелание заслушивать не только показания Виктора Януковича, но и его защиты и свидетелей». Решение суда о заочном рассмотрении дела без личного участия Януковича, заявил Сердюк, является «попыткой не дать Виктору Януковичу возможности допросить действующее руководство страны о событиях февраля—марта 2014 года». Всё это, резюмирует адвокат, свидетельствует о давлении, которое власти страны оказывают на суд.

Ранее в четверг, 29 июня, Оболонский суд Киева принял решение о рассмотрении дела о госизмене Януковича в заочном формате. Доводы защиты об уважительных причинах отсутствия экс-президента в зале суда суд принять отказался. Также суд отметил, что Янукович не стал использовать возможность участвовать в слушаниях по видеосвязи.

На Украине экс-главу государства, покинувшего свой пост в 2014 году, обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, ведении агрессивной войны и пособничестве в преступлении. Обвинения Януковичу были предъявлены в ноябре 2016 года.

Сам Янукович, скрывающийся в России, в середине мая заявил о желании лично допросить во время разбирательства нынешнего президента Украины Петра Порошенко, бывшего главу правительства Арсения Яценюка, секретаря СНБО Александра Турчинова «и других организаторов государственного переворота».