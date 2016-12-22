В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества приступила к подготовке концепции обновления образования в целях формирования цифровой экономики. Об этом говорится в сообщении Совфеда, поступившем в РБК.

В основе цифровой экономики лежит «не производство товаров и услуг, а знания и люди, обладающие этими знаниями», приводится в сообщении комментарий главы комиссии Людмилы Боковой.

«Наша задача — подготовить людей всех возрастов к этой реальности», — сказала она. Для этого концепцию обновления разделят на несколько направлений работы: «Кадры для образования», «Образование детей» и «Образование взрослых».

Бокова уточнила, что по каждому из направлений проведут мониторинговые исследования, на основе которых подготовят предложения для госорганов и направят их в виде рекомендаций. Помимо этого запланирован выпуск сборников лучших практик по всем направлениям для образовательных учреждений.

Работа над документом начнется в июле и продлится до ноября 2017 года, презентация и общественное обсуждение концепции запланированы на март 2018 года.

В начале июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Владимир Путин «полностью заболел» цифровой экономикой. Он также упомянул, что однажды Путин обсуждал высокие технологии с «небольшой группой» членов правительства до поздней ночи. «Только в начале второго [часа] утра [он нас] отпустил», — рассказал он.

Во время прямой линии Путин ответил на слова Шувалова. «Я здоров», — сказал он. Президент подчеркнул, что без цифровой экономики страна не сможет «перейти к следующему технологическому укладу», без которого у российской экономики нет будущего.

Путин подчеркнул, что развитие этой отрасли — задача номер один, которую нужно решать. Президент отметил, что в России для этого есть все необходимые предпосылки. Например, хорошая математическая школа, также активно развивается программирование. По мнению главы государства, только необходимо обеспечить рынок для программистов и «много хороших технологических заделов».