Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,29 58,74 EUR Нал. 67,66 67,00 USD Бирж. 58,99 -0,21 EUR Бирж. 67,31 -0,08 USD ЦБ. 59,09 -0,46 EUR ЦБ. 67,50 -0,19 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1891,68 -0,02% РТС 1010,08 +0,72% Brent 47,86 +0,89% DJIA 21454,61 +0,68% Nasdaq 6234,41 +1,43% FTSE 7416,20 +0,38%
В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики
Лента новостей
Защита Януковича пообещала оспорить в ЕСПЧ решение суда в Киеве 15:05, Политика Reuters сообщил о заражении вирусом Petya компьютеров в «Газпроме» 15:03, Бизнес МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента 14:52, Политика The Guardian рассказала о «миграции» итальянской мафии в Германию 14:52, Общество Дипломатические инвестиции: как строить долгосрочную внешнюю политику 14:49, Мнение СМИ анонсировали переход в «Спартак» лучшего бомбардира чемпионата России 14:47, Спорт Сторонник ПАРНАС пожаловался в Страсбург на приговор за свастику 14:44, Общество В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики 14:34, Политика Прощание с экс-солистом «Иванушек» пройдет на Троекуровском кладбище 14:32, Общество ФСБ возбудила еще два дела против генерала СКР Максименко 14:17, Политика Суд отклонил иск Дадина о компенсации морального вреда за видео РЕН ТВ 14:16, Общество Медведев пообещал увеличить материнский капитал 14:14, Общество Пентагон обвинил Россию в связи с «Киберхалифатом» и «Киберберкутом» 13:56, Политика СМИ узнали о сроках возвращения посла Кисляка из США 13:49, Политика ФСК заявила об обсуждении покупки арестованных по иску «Роснефти» активов 13:42, Бизнес «Макдоналдс» запустил тестовую доставку в Москве 13:41, Бизнес Временное перемирие: как договаривались о судьбе Telegram в России 13:33, Технологии и медиа Экс-президент Приднестровья ответил на сообщение о своем бегстве на лодке 13:31, Политика На Украине возбуждено свыше 60 уголовных дел из-за вируса Petya 13:30, Технологии и медиа Медведев анонсировал продление контрсанкций до конца 2018 года 13:27, Политика Россия предупредила об угрозе инсценировки химатаки в Сирии 13:18, Политика Минюст опубликовал отчетность фонда под кураторством Людмилы Путиной 13:16, Общество Как получить билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 без розыгрышей 13:09, Партнерский материал Украина обжалует наказание за недопуск российской певицы на «Евровидение» 13:09, Общество «Аэрофлот» получил требование усилить досмотр пассажиров на рейсах в США 13:07, Политика Успеть до инаугурации: что происходит с «Кортежем» для Путина 13:04, Авто
В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики
Политика, 14:34
0
В Совфеде решили подготовить россиян к «реальности» цифровой экономики

Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества приступила к подготовке концепции обновления образования в целях формирования цифровой экономики. Об этом говорится в сообщении Совфеда, поступившем в РБК.

В основе цифровой экономики лежит «не производство товаров и услуг, а знания и люди, обладающие этими знаниями», приводится в сообщении комментарий главы комиссии Людмилы Боковой.

«Наша задача — подготовить людей всех возрастов к этой реальности», — сказала она. Для этого концепцию обновления разделят на несколько направлений работы: «Кадры для образования», «Образование детей» и «Образование взрослых».

Бокова уточнила, что по каждому из направлений проведут мониторинговые исследования, на основе которых подготовят предложения для госорганов и направят их в виде рекомендаций. Помимо этого запланирован выпуск сборников лучших практик по всем направлениям для образовательных учреждений.

Работа над документом начнется в июле и продлится до ноября 2017 года, презентация и общественное обсуждение концепции запланированы на март 2018 года.

В начале июня во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Владимир Путин «полностью заболел» цифровой экономикой. Он также упомянул, что однажды Путин обсуждал высокие технологии с «небольшой группой» членов правительства до поздней ночи. «Только в начале второго [часа] утра [он нас] отпустил», — рассказал он.

Во время прямой линии Путин ответил на слова Шувалова. «Я здоров», — сказал он. Президент подчеркнул, что без цифровой экономики страна не сможет «перейти к следующему технологическому укладу», без которого у российской экономики нет будущего.

Путин подчеркнул, что развитие этой отрасли — задача номер один, которую нужно решать. Президент отметил, что в России для этого есть все необходимые предпосылки. Например, хорошая математическая школа, также активно развивается программирование. По мнению главы государства, только необходимо обеспечить рынок для программистов и «много хороших технологических заделов».

Теги: Совет Федерации , цифровая экономика
Главное
Украину накажут за отсутствие России на «Евровидении» Политика
Материалы по теме
Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой Экономика
Шувалов рассказал о «болезни» Путина цифровой экономикой Экономика
«Единая Россия» откажется от цитат Путина на выборах в регионах Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку