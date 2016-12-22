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Суд отклонил иск Дадина о компенсации морального вреда за видео РЕН ТВ
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Суд отклонил иск Дадина о компенсации морального вреда за видео РЕН ТВ
Общество, 14:16
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Суд отклонил иск Дадина о компенсации морального вреда за видео РЕН ТВ

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск активиста Ильдара Дадина к ряду госведомств о компенсации морального вреда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

«Судья Нелли Рубцова в полном объеме отказала в удовлетворении требований Дадина Ильдара Ильдусовича», — сообщила она.

В своем иске Дадин требовал признать вину ФСИН России, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Федерального казенного управления (ФКУ) ИК-7 в передаче телеканалу РЕН ТВ видеозаписей из колонии, где активист отбывал наказание. В качестве компенсации Дадин требовал от Минфина 350 тыс. руб.

Адвокат Дадина, как передает ТАСС, также сообщил об отказе суда наложить штраф на сам телеканал. «Сторона истца обращала внимание суда на непредоставление ответчиками какого-либо разумного объяснения появления видеозаписей в распоряжении ВГТРК, РЕН ТВ и «Московского комсомольца», однако суд проигнорировал наши доводы», — заявил адвокат.

Представитель ФСИН в суде отметил, что, «поступив в колонию, Дадин был предупрежден, что за ним ведется видеосъемка, от него было получено фактическое согласие на нее». В то же время представитель ведомства опроверг передачу видео через пресс-службу ФСИН.

Адвокат Дадина пообещал оспорить решение суда.

О том, что Дадин подает в суд из-за публикации видео с его участием из колонии, стало известно в начале мая. Видео из колонии были использованы телеканалом РЕН ТВ для создания пяти репортажей. Они были выпущены в эфир перед рассмотрением дела Дадина в Конституционном суде. Эти сюжеты Общественная коллегия по жалобам на прессу признала «пропагандой» и нарушением базовых принципов журналистской этики.

Теги: Крым , задержание , Дадин
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