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МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента
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МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента
Украинский кризис, 14:52
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МИД назвал «ерундой» сообщение о задержании на Украине российского агента

Сообщение украинских спецслужб о задержании в Одессе «агента ФСБ», вербовавшего при помощи российских дипломатов сотрудников СБУ, является «информационным вбросом», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщают «РИА Новости».

О том, что на Украине разоблачили «агента РФ», стало известно 16 июня, об это сообщил украинский телеканал ТСН. Речь шла о задержании в Одессе сотрудника Министерства государственной безопасности Приднестровья, который «пытался подговорить украинских правоохранителей работать на РФ». Имя задержанного не называлось, дата также не оглашалась. Но на фотографиях, которые опубликовал ТСН, указана дата 14 июня 2017 года.

Позже, 25 июня, ТСН сообщил, что в Одессе задержали человека по имени Игорь Ткаченко. Ткаченко ранее состоял в вооруженных силах непризнанной республики Приднестровье. На данный момент, по словам украинской стороны, Игорь Ткаченко является агентом ФСБ под псевдонимом «Зима» и одновременно является сотрудником Министерства госбезопасности Приднестровья. В Одессу Ткаченко приехал якобы для вербовки сотрудников СБУ, чтобы «оценить, насколько они представляют интерес».

Записи разговоров с сотрудниками украинской контрразведки Игорь Ткаченко передавал в российское консульство в Одессе, и.о. генконсулу России в Одессе Евгению Шульцеву, писал ТСН.

Мария Захарова назвала «​абсолютной ерундой» сообщения в украинских СМИ о связи с российскими дипломатами задержанного в Одессе гражданина Ткаченко. «В адрес генерального консульства Российской Федерации в Одессе и его сотрудников прозвучали провокационные обвинения, которые базируются на ничем не подтвержденном заявлении упомянутого гражданина, который был, как мы понимаем, просто назначен СБУ московским шпионом», — сказала она.

Русская служба Би-би-си сообщала о пленении украинскими военными 22-летнего гражданина России Виктора Агеева, который был назван российским разведчиком и кадровым военным. Минобороны России опровергло информацию о том, что Агеев является российским военнослужащим. Согласно заявлению российского военного ведомства, Виктор Агеев уволился в запас после прохождения срочной службы в мае 2016 года и не заключал контракта.

Теги: Россия , Украина , СБУ , задержание агента
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