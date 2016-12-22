На Украине возбуждено свыше 60 уголовных дел из-за вируса Petya

За двое суток, прошедших после начала масштабной вирусной атаки, в правоохранительные органы Украины поступило около полутора тысяч сообщений о заражении компьютеров, сообщил департамент коммуникаций Национальной полиции. При этом только в 178 случаях коммерческие компании и представители государственных органов подали официальные заявления.

Уголовное производство уже начато по 63 заявлениям, возможность возбуждения дел рассматривается в отношении еще 115 случаев.

Остальные пострадавшие, как следует из сообщения Нацполиции, обращались в правоохранительные органы исключительно за консультациями.

«Специалисты по кибербезопасности работают над созданием дешифратора, который позволит расшифровать пораженные файлы», — подчеркивается в сообщении полиции.