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ФСБ возбудила еще два дела против генерала СКР Максименко
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ФСБ возбудила еще два дела против генерала СКР Максименко
Политика, 14:17
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ФСБ возбудила еще два дела против генерала СКР Максименко

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила еще одно уголовное дело в отношении главы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета (СК) России Михаила Максименко, которого обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает «РИА Новости».

Следователь попросил суд прикрепить постановления о возбуждении еще двух уголовных дел против Максименко. Оба дела, по данным агентства, возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

О возбуждении второго уголовного дела стало известно еще 3 мая. Следствие считает, что Максименко получил взятку от предпринимателя Бадри Шенгелия, который проходил свидетелем по уголовным делам, связанным с рейдерскими захватами. Вторую взятку Максименко передал некий Д.Смычковский, утверждает следствие. На заседании фабула дела раскрыта не была.

​Главу УФСБ СКР Михаила Максименко задержали летом 2016 года. Также были задержаны его заместители, Александр Ламонов и замглавы московского управления Денис Никандров. Всех их подозревали в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Следствие считает, что они за вознаграждение обещали помочь освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

После того как 13 июня Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей Максименко до 19 июля, его защита подала апелляцию об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако 29 июня Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию адвоката, признав решение Лефортовского суда законным.

Теги: ФСБ , уголовное дело , Шакро Молодой , Михаил Максименко , УСБ СК
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