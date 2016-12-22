ФСК заявила об обсуждении покупки арестованных по иску «Роснефти» активов

Федеральная сетевая компания (ФСК) начала предварительные переговоры о покупке «Башкирской электросетевой компании» (БЭСК) у АФК ​«Система». Об этом, как сообщает ТАСС, ​на пресс-конференции заявил глава ФСК Андрей Муров.

Он подчеркнул, что переговоры пока находятся в самом начале. «Весьма предварительные переговоры. Нас интересуют только магистральные сети», — пояснил он. «Есть несколько определенных моделей, есть разные политические истории вообще вокруг компании БЭСК, поэтому здесь не все так просто», — добавил он.

При этом Муров отметил, что если переговоры будут успешны, заявка на совершение сделки может поступить на рассмотрение в министерство уже осенью этого года. «Если все сложится, то вполне возможно, что мы с определенной концепцией выйдем в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, в наше министерство энергетики. Я думаю, что тоже, приблизительно, наверное, осенью этого года», — сказал Муров.

Дочерняя компания АФК «Система» «Система-Инвест» владеет 90,47% акций БЭСК. На них в рамках обеспечительных мер по иску «Роснефти» и «Башнефти» суд наложил арест. Под арест также попали 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси».

Ранее, в июле 2016 года АФК «Система» Владимира Евтушенкова обратилась в Минэнерго с просьбой передать ей в управление актив энергетической компании «Россети» — МРСК Центра. По данным системы «СПАРК – Интерфакс», «Россетям» принадлежит 80,13% акций ФСК.