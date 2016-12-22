«Аэрофлот» получил требование усилить досмотр пассажиров на рейсах в США

Авиакомпания «Аэрофлот» может ввести дополнительные меры безопасности на рейсах в Соединенные Штаты Америки. Компания получила соответствующее уведомление от администрации транспортной безопасности США, сообщает «Интерфакс».

«Авиакомпаниям отведен подготовительный период для введения дополнительных мер безопасности», — пояснил представитель «Аэрофлота». Он добавил, что сейчас в авиакомпании анализируют документ «для проведения дальнейших соответствующих мероприятий».

Ранее Министерство внутренней безопасности США (МВБ) ввело новые ограничения для заграничных авиарейсов. Ведомство потребовало от иностранных авиакомпаний расширить досмотр пассажиров и электронных устройств, а также усилить меры по обнаружению взрывчатки. В противном случае в салоны самолетов могут запретить проносить ноутбуки и другие крупные электронные устройства.

Как сообщает Reuters, нововведения коснутся самолетов 2 тыс. коммерческих рейсов, ежедневно прибывающих в США из 280 аэропортов и 105 стран. Европейские и американские чиновники сообщили агентству, что авиакомпаниям отвели 21 день на принятие усиленных мер по обнаружению взрывчатых веществ и 120 дней на выполнение остальных требований.

По информации Reuters, основные расходы на усиление досмотра будут возложены на авиакомпании.

Вашингтон уже запретил проносить ноутбуки в салоны самолетов, прибывающих в страну из десяти аэропортов восьми стран Ближнего Востока, в частности Египта, ОАЭ, Кувейта, Катара и Турции. Американские власти принимают усиленные меры безопасности, опасаясь, что в крупных электронных устройствах может быть спрятана взрывчатка.