Экс-президент Приднестровья ответил на сообщение о своем бегстве на лодке

Бывший президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук заявил, что покинул республику из-за готовящегося на него покушения. Об этом говорится на его странице в Facebook. Ранее на этот аккаунт ссылались молдавские СМИ.

Экс-президент Приднестровья сообщил, что по пути из Тирасполя в Рибницу его начали преследовать черные джипы, которые принадлежат, как он выяснил «по горячим каналам», сотрудникам службы безопасности «Шериф». «Мне сообщили, что меня «заказал» Виктор Гушан (владелец крупнейшего в Приднестровье холдинга «Шериф». — РБК), а также, что по его «заказу» подготовлена провокация с целью моего «устранения», — прокомментировал Шевчук причину своего отъезда из Приднестровья.

Также Евгений Шевчук опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он покинул непризнанную республику на лодке. «В Дубоссарском районе (а не в Рыбницком, якобы в Белочах и на «подводной лодке», как утверждают некоторые) я пересел в такси и выехал в сторону Молдовы», — прокомментировал экс-президент ранее появившиеся в СМИ подробности бегства.

Евгений Шевчук также пообещал в ближайшее время встретиться с представителями СМИ и провести брифинг, где ответит на вопросы журналистов.

Бывший президент Приднестровья покинул непризнанную республику, после того как ему были вручены документы для участия в заседании по расследованию его деятельности и лишения иммунитета. На своей странице в соцсети он сообщил, что за дачу показаний против него свидетелям были обещаны деньги. 28 июня Шевчука лишили неприкосновенности. Утром 28 июня депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил на своей странице в Facebook о том, что экс-президент непризнанной республики покинул территорию Приднестровья на лодке.

Бывшего президента Приднестровья обвиняют в растрате средств. Против него возбуждено пять уголовных дел. В частности, Шевчуку вменяется превышение служебных полномочий, контрабанда товаров, взяточничество и другие обвинения. Прокуратура непризнанной республики видит связь незаконной деятельности Евгения Шевчука и временной заморозки пенсий и зарплат бюджетным работникам в 2015 году.