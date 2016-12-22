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Россия предупредила об угрозе инсценировки химатаки в Сирии
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Россия предупредила об угрозе инсценировки химатаки в Сирии
Война в Сирии, 13:18
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Россия предупредила об угрозе инсценировки химатаки в Сирии

В Сирии готовится инсценировка атаки с применением химического оружия. Об этом, как передает «Интерфакс», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, МИД полагает, что такая атака уже готовится. «Из конкретики, я думаю, что можно сказать, не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха», — сообщила она. Захарова не стала давать более конкретные сведения, заявив, что будет делиться информацией по мере появления.

Во вторник, 27 июня, Белый дом заявил, что у США есть сведения о подготовке Башаром Асадом новой химатаки в Сирии. Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер подчеркнул, что если химическое оружие в Сирии будет вновь применено, «он [Асад] и его военные заплатят высокую цену».

В Кремле это заявление Белого дома сочли угрозой. Официальный представитель президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия «категорически не согласна» с формулировкой об угрозе новой химической атаки в Сирии. Вместе с тем он допустил возможность совершения провокаций с использованием химоружия.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил, что после подобной провокации армия США может нанести удар по сирийским войскам. В этом случае, отметил он, может появиться реальная угроза для жизней российских специалистов, работающих в Сирии.

В апреле после химатаки в населенном пункте Хан-Шейхун США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. Решение об атаке было принято лично президентом Дональдом Трампом. Вашингтон объяснил свои действия «стремлением положить конец кровопролитию в Сирии». В Белом доме при этом заявили о готовности вновь применить силу, в случае если Башар Асад снова применит химическое оружие. Дамаск, в свою очередь, опровергает причастность к использованию химоружия.

Сирийская авиабаза Шайрат после ракетного удара США. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Россия осудила действия США. После удара по Шайрату Москва прекратила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенное с Вашингтоном. Кроме того, как стало известно, на территории авиабазы в момент удара находились российские военные специалисты. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу безопасности группировке российских военных.

Теги: МИД , Сирия , химоружие
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