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Кремль назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях с США
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Кремль назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях с США
Политика, 12:10
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Кремль назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях с США

Отсутствие прогресса в урегулировании кризиса в отношениях России и США «непозволительно». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

По словам Ушакова, еще год назад никто не мог себе представить, что политическое противостояние в США сможет «подрезать» возможности новой администрации по выработке курса в международных делах, в частности в отношениях с Россией.

Он подчеркнул, что российская сторона готова подождать, пока «внутриамериканские страсти улягутся». «Но такое топтание на месте все-таки считаем непозволительным, ведь на кон поставлены не только проблемы России и США, но и вызовы мирового масштаба», — сказал Ушаков.

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Помощник президента добавил, что, если США будут продолжать вести себя «вызывающе, в антироссийской манере», то от этого никто не выиграет. ​Ушаков считает, что конгресс делает все возможное, чтобы помешать президенту Дональду Трампу нормализовать отношения с Россией.

Ранее AP сообщило, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Некоторые сотрудники администрации выступают против этой идеи, мотивируя тем, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией. Аналогичного мнения придерживаются сотрудники Госдепа и Совета национальной безопасности США.

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Как отмечает AP, некоторые советники рекомендовали Трампу либо ограничиться быстрым диалогом с Путиным в кулуарах саммита, либо провести встречи делегаций двух стран, не предполагающих участия глав государств.

В Белом доме официально заявили, что решение о встрече двух лидеров пока не принято. Там отказались отвечать на вопросы AP о разногласиях в администрации Трампа относительно возможного контакта глав государств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «возможность встречи» будет. По его словам, вопрос о том, в какой форме она состоится, вторичен. Он добавил, что «российская сторона будет согласна на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот».

Позднее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва исходит из того, что контакт Путина и Трампа все же состоится на саммите G20. Он считает, что встречи президентов исключать нельзя, так как они «будут находиться в одно время в одном городе и в одном зале».
Теги: Россия , США , Юрий Ушаков , двусторонние отношения
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