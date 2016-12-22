Кремль назвал непозволительным «топтание на месте» в отношениях с США

Отсутствие прогресса в урегулировании кризиса в отношениях России и США «непозволительно». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

По словам Ушакова, еще год назад никто не мог себе представить, что политическое противостояние в США сможет «подрезать» возможности новой администрации по выработке курса в международных делах, в частности в отношениях с Россией.

Он подчеркнул, что российская сторона готова подождать, пока «внутриамериканские страсти улягутся». «Но такое топтание на месте все-таки считаем непозволительным, ведь на кон поставлены не только проблемы России и США, но и вызовы мирового масштаба», — сказал Ушаков.

Помощник президента добавил, что, если США будут продолжать вести себя «вызывающе, в антироссийской манере», то от этого никто не выиграет. ​Ушаков считает, что конгресс делает все возможное, чтобы помешать президенту Дональду Трампу нормализовать отношения с Россией.

Ранее AP сообщило, что Дональд Трамп рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Некоторые сотрудники администрации выступают против этой идеи, мотивируя тем, что США должны сохранять дистанцию в отношениях с Россией. Аналогичного мнения придерживаются сотрудники Госдепа и Совета национальной безопасности США.

Как отмечает AP, некоторые советники рекомендовали Трампу либо ограничиться быстрым диалогом с Путиным в кулуарах саммита, либо провести встречи делегаций двух стран, не предполагающих участия глав государств.

В Белом доме официально заявили, что решение о встрече двух лидеров пока не принято. Там отказались отвечать на вопросы AP о разногласиях в администрации Трампа относительно возможного контакта глав государств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «возможность встречи» будет. По его словам, вопрос о том, в какой форме она состоится, вторичен. Он добавил, что «российская сторона будет согласна на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев или наоборот».