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Мария Максакова назвала себя протеже Суркова
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Мария Максакова назвала себя протеже Суркова
Убийство Вороненкова, 12:15
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Мария Максакова назвала себя протеже Суркова
Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в интервью в программе «Гордон» назвала себя протеже Владислава Суркова, а президента Украины Петра Порошенко своим спасителем
Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Бывший депутат Госдумы, оперная певица и вдова убитого в Киеве бывшего думского депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что она была протеже помощника президента России Владислава Суркова. Она сказала в интервью в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина», что являлась протеже помощника президента России Владислава Суркова.​

По ее словам, Сурков является «умнейшим человеком, выдающимся интеллектуалом».

Максакова отметила, что перед ее приходом в Госдуму у нее сложились «тяжелые отношения» с отцом ее старших детей и единственным человеком, который ей «протянул руку, был Сурков». Такое заявление вдова Вороненкова сделала в ответ на соответствующий вопрос ведущего, что значит ее заявление, что она «пошла в Госдуму от безысходности».

Экс-депутат рассказала, что после того как ее приняли в партию, она ездила «по всем регионам», и жители Астрахани увидели в ней перспективу, «человека, который был им симпатичен в качестве депутата».

В ответ на вопрос, не считает ли певица те пять лет, которые она «просидела в российской Думе», потерянными, она ответила, что весь ее «путь имел смысл», так как в Думе она встретила любовь. «Я считаю, что ради тех двух лет счастья я и появилась на свет», — отметила Максакова.

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

На вопрос телеведущего, знает ли она лично, кто убил Вороненкова и «по чьему заказу», она ответила, что это «тайна следствия», а ее «домыслы и соображения не должны нарушать тишины». Супруга убитого депутата заявила, что обязана Украине «по гроб жизни», потому что после начала задержаний, имевших отношение к убийству ее мужа, президент Украины Петр Порошенко спас ее, выделив госохрану. «Он [Порошенко] изменил мою судьбу и не дал меня украсть — привезти в российское посольство», — подчеркнула оперная певица, поблагодарив всех, кто за нее вступился. Решение уехать на Украину, по словам Максаковой, было правильным с точки зрения «здравого смысла и логики».

В ответ на вопрос, были ли у Вороненкова «влиятельные враги в ФСБ», она ответила, что он говорил о «генерале Феоктистове», с которым он, кстати, даже не был знаком. По словам Максаковой, ее супруг рассказывал о «зашкаливающем уровне ненависти» к нему за его расследования в рамках контрабанды.

Также она заявила, что в одном из интервью Вороненков заявил, что «в России говорят, что его надо убить», и понимал, что его преследователи планируют это, но считал, что нельзя это совершить «вот так нагло».

Первое интервью после убийства Вороненкова Мария Максакова дала изданию Meduza. В нем она заявила, что «не собирается выстраивать никаких версий» по поводу того, кто заказал и совершил убийство ее супруга. Она рассказала, что ее стали возить на «бронированной машине» и охрана усилилась.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в Киеве, около гостиницы «Премьер Палас». Охранник Вороненкова ранил нападавшего, который впоследствии скончался от полученных травм. Он оказался бойцом украинского добровольческого батальона в Донбассе Павлом Паршиным.

Вороненков уехал на Украину, после того как потерпел поражение на думских выборах в сентябре 2016 года. После того, как жена, Мария Максакова, уехала вместе с ним, ее уволили из Академии им. Гнесиных, а с сайта театра исчезли данные о ней. В тот же день с сайта Мариинского театра удалили досье на Максакову. Об этом заявила пресс-атташе театра Анна Касаткина. По ее словам, у певицы никогда не было постоянного контракта с театром, так как «ее всегда приглашали на роли».

Автор: Екатерина Ракитина.
Теги: Петр Порошенко , Владислав Сурков , Денис Вороненков , Мария Максакова
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