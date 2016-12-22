«Российский» сыр не получил ни одного «Знака качества»

Подконтрольная Минпромторгу «Российская система качества» (Роскачество) не нашла ни одного образца «Российского» сыра, который мог бы претендовать на государственный «Знак качества». Об этом говорится в исследовании организации.
По данным Роскачества, из 30 проверенных образцов только семь были произведены по ГОСТу, но ни один из них ему не отвечал. В девяти образцах были выявлены нарушения, связанные главным образом с неправильной маркировкой и превышением содержания антибиотиков.
«Производители всеми доступными способами снижают себестоимость сыра — в первую очередь, за счет снижения жирности молочного сырья и сокращения сроков вызревания сыра», — приводятся в исследовании слова руководителя Роскачества Максима Протасова.
При этом Роскачество не выявило плесени или патогенных бактерий ни в одном из образцов, подчеркивается в исследовании. Кроме того, растительные жиры (пальмовое масло) были найдены только в 6% случаев — у сыров собственных торговых марок X5 Retail Group («Аппетитно круглый год») и «Магнита» (одноименная СТМ).
Дефицит молочного жира на рынке сократился, и объем фальсификата в 2017 году составляет 6% против 10% в 2015 году, говорит председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко.