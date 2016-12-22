В ООН заявили о незаинтересованности создателей вируса Petya в деньгах

Создатели вируса-вымогателя Petya, поразившего компьютеры на Украине, в России и ряде других стран, по всей видимости, не ставили перед собой задачу заработать на нем деньги. Об этом заявил руководитель отдела по киберпреступности ООН Нил Уолш, сообщает «Радио Свобода».

Уолш отметил высокий технический уровень специалистов, создавших вирус. По мнению представителя ООН, Petya оказался более совершенным, чем вирус WannaCry, поразивший более 150 стран. В то же время схема вывода денег, полученных в результате действия вируса, была отработана далеко не так хорошо.

Так, Уолш отметил, что хакеры оставили лишь одну электронную почту для получения выплат в биткоинах. Это позволит упростить ее блокировку. По мнению главы программы ООН по борьбе с киберпреступностью, этот факт может свидетельствовать о том, что у хакеров не было богатого криминального опыта или они не ставили своей целью заработок.

Уолш подчеркнул, что личность кибер-преступников по-прежнему неизвестна. «Это может быть кто угодно, от ребенка, сидящего в подвале, до национального государства», — заявил представитель ООН. При этом он подтвердил, что расследование кибератаки продолжается. В частности, эксперты пытаются установить, была ли она нацелена именно на Украину. «До сих пор у нас нет ответа на этот вопрос, но это будет, безусловно, то, что будет на уме всех, по мере продвижения расследования атаки», — подчеркнул Уолш.

С 27 июня создатели вируса Petya, судя по записям блокчейна, заработали чуть менее 4 биткоинов ($10,3 тыс.). Созданный ими вирус вымогатель, после заражения компьютера выводил на экран сообщение с требованием заплатить порядка $300 на счет вымогателей для восстановления файлов. При этом, как установили специалисты, реальной возможности восстановить данные после заражения не было.

Вирусная атака, начавшаяся 27 июня, поразила компьютерные системы в ряде стран, однако по большей мере от нее пострадали компании на Украине и в России. На Украине от вируса пострадали некоторые правительственные системы и банки. В России жертвой вируса стали компьютеры компаний в нефтегазовой сфере, в частности, «Роснефть» и «Башнефть».