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Кремль заявил о предстоящей встрече Путина и главы МИД ФРГ
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Кремль заявил о предстоящей встрече Путина и главы МИД ФРГ
Политика, 11:33
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Кремль заявил о предстоящей встрече Путина и главы МИД ФРГ

Российский лидер Владимир Путин и вице-канцлер Германии и министр иностранных дел этой страны Зигмар Габриэль встретятся 29 июня. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос во время «Примаковских чтений», передает корреспондент РБК.

О возможной встрече Путина и Габриэля во время рабочего визита последнего в Краснодар заявил накануне знакомый с ходом организации этого визита собеседник РБК. Он добавил, что 29 июня продолжится работа главы МИД Германии в Москве.

Представитель немецкого посольства в Москве не подтвердил и не опроверг возможность этой встречи.

Президент России встречался с Габриэлем в Кремле 9 марта этого года, когда тот приезжал в российскую столицу на переговоры. Путин выразил надежду, что власти России продолжат контактировать с официальными представителями ФРГ. Он уточнил, что в Берлине и Москве понимают, в каком состоянии находятся отношения между двумя странами. Немецкий министр пообещал «передать привет» от Путина Ангеле Меркель и выразил надежду, что будет возможность для ее визита в Россию. Он отметил, что новый президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже может приехать в Россию.

Главы Минобороны России и ФРГ планируют встретиться в Берлине на закрытии года молодежных обменов между двумя странами, отметил собеседник агентства.

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В рамках рабочего визита в Краснодар 29 июня Габриэль посетил в регионе завод сельскохозяйственной техники ООО «Клаас», передает агентство «Интерфакс». Он отметил, что это «великолепное предприятие с высоким уровнем технологий и квалифицированным персоналом». Также министр иностранных дел Германии заявил, что завод с «полным правом» нужно считать «российским предприятием».

Зигмар Габриэль (справа) на заводе сельскохозяйственной техники ООО «Клаас» (Фото: Thomas Imo / Photothek / DPA / ТАСС)

Габриэль в сопровождении губернатора края Вениамина Кондратьева и генерального директора «Клааса» Ральфа Бендиша побывал на производстве, где ознакомился с работой участков металлообработки, окраски и конвейерного монтажа комбайнов. Также министр «посидел за штурвалом» машины для уборки зерна и пообщался с рабочими предприятия.

Теги: Владимир Путин , Юрий Ушаков , МИД Германии , Зигмар Габриэль
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