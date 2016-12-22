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Медведев ввел правила оплаты для выключающих устройство «Платон»
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Медведев ввел правила оплаты для выключающих устройство «Платон»
Общество, 10:31
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Медведев ввел правила оплаты для выключающих устройство «Платон»

Правительство изменило правила взимания платы с водителей грузовиков по системе «Платон». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на официальном сайте кабмина.

Как следует из текста документа, новые правила устанавливают порядок автоматического восстановления системой маршрута движения грузовика в том случае, если данных об отдельных отрезках пройденного пути недостаточно.

Правительство проанализировало особенности работы взимания платы. Согласно этим данным, водители выключали бортовое устройство во время движения по дороге. При этом при приближении к рамкам стационарного контроля бортовые устройства включались водителями для того, чтобы избежать административной ответственности за нарушение законодательства о взимании платы.

​Как следует из сообщения правительства, внесенные изменения регламентируют, как будет восстанавливаться маршрут машины в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути. Новые правила позволят рассчитать плату по протяженности восстановленного фактического маршрута движения большегруза. «Принятое решение направлено на повышение платежной дисциплины владельцев транспортных средств», — говорится в постановлении.

Система взимания платы с большегрузного транспорта в пользу государства «Платон» начала работать в России с 15 ноября 2015 года. Средства, полученные бюджетом от «Платона», должны расходоваться на возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения грузовиками, массой более 12 т. С 15 апреля тариф «Платона» был увеличен до 1,9 руб./км.

Теги: Дмитрий Медведев , постановление , система «Платон»
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