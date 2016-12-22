На Ямале двое человек погибли на перевернувшейся лодке

Моторная лодка с пятью мужчинами перевернулась на одном из озер на Ямале, два человека погибли. Об этом сообщает следственное управление СК по Ямало-Ненецкому округу.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 июня. Жители деревни Ямгорт отправились на моторной лодке в село Овгорт. Один из них не справился с управлением и судно перевернулось. Три человека смогли спастись и самостоятельно добраться до берега, двое утонули. Все пассажиры лодки были без спасательных жилетов.

«В настоящее время лодка и тела двоих утопленников подняты», — сообщили в следственном управлении.

Следователи начали доследственную проверку после происшествия.