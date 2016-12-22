Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова, говорится в указе, который размещен на официальном портале правовой информации.

Бердымухамедова наградили за «большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства» между Россией и Туркменистаном, и за вклад в «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

В феврале Гурбангулы Бердымухамедова большинством голосов (97,69%) победил на выборах президента Туркменистана. Владимир Путин в поздравительной телеграмме заявил, что итоги голосования — это «широкое признание заслуг Бердымухамедова». Также российский лидер поддержал «курс на укрепление национальной экономики и повышение уровня жизни граждан».

Первое избрание Бердымухамедова главой Туркменистана произошло в после смерти являвшегося тогда главой страны Сапармурата Ниязова. На выборах в 2007 году его поддержали 89% избирателей.