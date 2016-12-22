Сотрудников закрытой по указу Путина свалки уволили

Сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, уволены и ищут работу. Об этом заявил бывший пресс-секретарь компании, передает ТАСС.

«Эксплуатировать полигон некому», — уточнил бывший пресс-секретарь, отметив, что на полигоне работали примерно 150 человек, некоторые из них по аутсорсингу.

По словам собеседника агентства, о дальнейшей судьбе «Заготовителя» и о возмещении ущерба от эксплуатации полигона известно только главе компании, который не комментирует ситуацию.

Ущерб для экологии, который нанесла деятельность полигона твердых отходов ТБО «Кучино», подмосковный министр экологии Александр Коган оценил в более чем 2,2 млрд руб. По его словам, в мае Минэкологии направило предписание властям региона, чтобы те закончили административное расследование в отношении свалки. После проверки в июне ведомство заявило, что предписание «не исполнили».

Однако пресс-секретарь эксплуатанта заявил, что власти Подмосковья не уведомляли об этом компанию.

Глава Балашихи Евгений Жирков объявил об отставке 27 июня из-за скандала с мусорным полигоном. По поводу сложения своих полномочий он написал на своей странице в Facebook, что это решение далось ему нелегко. «Но я знаю, что у вас и нашего города все будет хорошо!» — добавил он.

Мусорный полигон «Кучино» закрыли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 23 июня. На въезде на свалку установили бетонные блоки и щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт». Проверка Следственного комитета выявила, что администрация Балашихи незаконно выдавала разрешения на строительство жилых домов.

Скандал с мусорной свалкой случился после жалобы во время «Прямой линии» с Путиным 15 июня жителей Балашихи на то, свалка, расположенная рядом с жилыми домами, «активно растет» с 2015 года.

