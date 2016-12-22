Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,42 58,84 EUR Нал. 67,83 67,13 USD Бирж. 59,10 -0,10 EUR Бирж. 67,53 +0,14 USD ЦБ. 59,54 +0,66 EUR ЦБ. 67,69 +1,73 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1893,77 +0,09% РТС 1009,35 +0,65% Brent 47,76 +0,67% DJIA 21454,61 +0,68% Nasdaq 6234,41 +1,43% FTSE 7422,42 +0,47%
Сотрудников закрытой по указу Путина свалки уволили
Лента новостей
Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского 10:14, Политика Главного тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина 10:06, Спорт Глава «Российского капитала» Михаил Кузовлев купит 25% в банке «Пойдем!» 10:06, Финансы Сотрудников закрытой по указу Путина свалки уволили 09:53, Общество Госдеп США установил новые критерии для выдачи виз гражданам шести стран 09:38, Политика Роналду досрочно покинул Кубок конфедераций из-за рождения детей 09:13, Спорт Пентагон признал отсутствие химатаки в Сирии своей заслугой 09:11, Политика В центре Москвы археологи нашли надгробную плиту приближенной Петра I 09:10, Общество Решение ЕС о продлении санкций против России до 2018 года вступило в силу 09:05, Политика Доля лоукостеров в России удвоилась за два последних года 09:00, Бизнес Умер экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев 08:58, Общество Средняя продолжительность жизни россиян достигла рекордного показателя 08:37, Общество Советника папы римского обвинили в сексуальных домогательствах 08:07, Общество В сенате предложили запретить программы Касперского в армии США 07:54, Политика «Ведомости» узнали стоимость проекта о повышении производительности труда 07:47, Экономика BMW компенсирует расходы на разработки за счет оптимизации производства 07:19, Бизнес Сенаторы предложили лишать связи абонентов с «левыми» сим-картами 07:02, Технологии и медиа Размер мирового долга достиг рекордных 327% ВВП 07:00, Экономика Автопортрет Энди Уорхола продали с аукциона за $7,7 млн 06:36, Общество СМИ сообщили об отмене визита президента Бразилии на саммит G20 05:54, Политика В Минобороны назвали новый британский авианосец «удобной морской целью» 05:22, Политика В Венесуэле обнаружили атаковавший здание Верховного суда вертолет 05:01, Общество В Бразилии мужчина на автомобиле попытался прорваться к дворцу президента 04:37, Политика В общежитии университета в штате Кентукки взорвался газ 04:10, Общество Против экс-президента непризнанного Приднестровья завели пять дел 04:02, Политика В СПЧ назвали бессмысленной идею ввести понятие «иноагенты» для СМИ 03:13, Общество Пентагон рассказал о вере Кремля в желание США сменить власть в России 02:31, Политика Италия пригрозила закрыть порты для перевозящих мигрантов судов 02:19, Политика
Сотрудников закрытой по указу Путина свалки уволили
Общество, 09:53
0
Сотрудников закрытой по указу Путина свалки уволили

Сотрудники компании ЗАО «Заготовитель», которая эксплуатировала мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, уволены и ищут работу. Об этом заявил бывший пресс-секретарь компании, передает ТАСС.

«Эксплуатировать полигон некому», — уточнил бывший пресс-секретарь, отметив, что на полигоне работали примерно 150 человек, некоторые из них по аутсорсингу.

«Мусорный Эверест» в Балашихе: как устроена закрытая Путиным свалка
Общество

По словам собеседника агентства, о дальнейшей судьбе «Заготовителя» и о возмещении ущерба от эксплуатации полигона известно только главе компании, который не комментирует ситуацию.

Ущерб для экологии, который нанесла деятельность полигона твердых отходов ТБО «Кучино», подмосковный министр экологии Александр Коган оценил в более чем 2,2 млрд руб. По его словам, в мае Минэкологии направило предписание властям региона, чтобы те закончили административное расследование в отношении свалки. После проверки в июне ведомство заявило, что предписание «не исполнили».

Однако пресс-секретарь эксплуатанта заявил, что власти Подмосковья не уведомляли об этом компанию.

Глава Балашихи Евгений Жирков объявил об отставке 27 июня из-за скандала с мусорным полигоном. По поводу сложения своих полномочий он написал на своей странице в Facebook, что это решение далось ему нелегко. «Но я знаю, что у вас и нашего города все будет хорошо!» — добавил он.

Мусорный полигон «Кучино» закрыли по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева 23 июня. На въезде на свалку установили бетонные блоки и щит с надписью «Кучинский полигон ТБО закрыт». Проверка Следственного комитета выявила, что администрация Балашихи незаконно выдавала разрешения на строительство жилых домов.

Скандал с мусорной свалкой случился после жалобы во время «Прямой линии» с Путиным 15 июня жителей Балашихи на то, свалка, расположенная рядом с жилыми домами, «активно растет» с 2015 года.
 

Владимир Путин о свалке в Балашихе

Теги: увольнения , Минэкологии , мусорный полигон , ЗАО «Заготовитель» , полигон «Кучино» ...
Главное
Пентагон признал отсутствие химатаки в Сирии своей заслугой Политика
Материалы по теме
Глава Балашихи прокомментировал свою отставку Политика
Глава Балашихи подал в отставку на фоне скандала со свалкой Политика
Свалку в Балашихе заблокируют заградительной цепью Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку