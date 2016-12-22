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Госдеп США установил новые критерии для выдачи виз гражданам шести стран
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Госдеп США установил новые критерии для выдачи виз гражданам шести стран
Политика, 09:38
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Госдеп США установил новые критерии для выдачи виз гражданам шести стран

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые критерии для выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам, у которых есть близкие родственники или деловые связи в Соединенных Штатах Америки, передает агентство Associated Press со ссылкой на соответствующий меморандум Госдепартамента.

Согласно новым критериям, заявители из шести стран должны будут доказать, что их близкие родственники — родители, дети, супруги, зятья, невестки, либо братья/сестры проживают в США.

Родственные связи с бабушками и дедушками, внуками, тетями, дядями, племянниками, двоюродными братьями и сестрами и другими членами семьи, которые не считаются близкими родственниками, учитываться не будут.

По данным агентства, Госдеп накануне разослал новые требования в зарубежные диппредставительства США.

Госдепартамент США 27 июня пообещал в течение 72 часов частично восстановить иммиграционный указ Дональда Трампа после решения Верховного суда. По словам пресс-секретаря Госдепа Хизер Ноерт, в США продолжат принимать беженцев, но с «учетом последних изменений».

Верховный суд США 26 июня отменил некоторые постановления нижестоящих судов, которые блокировали действие указа, запрещающего ряду иностранцев въезжать в страну. Из-за этого решения, по данным суда, может вступить в силу запрет въезда в страну гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Он распространяется на иностранцев, которые не состоят в «добросовестных отношениях» с физическим или юридическим лицом из США.

Президент США считает, что решение суда — это «чистая победа». Трамп добавил, что как президент он не может позволить приезжать в страну людям, которые хотят ей навредить.

Дональд Трамп 6 марта подписал новый иммиграционный указ. Соответствующее постановление запрещало въезд в США гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением — Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ не должен был распространяться на уже имеющих американские визы.

Теги: Госдеп США , Дональд Трамп , американские визы , мусульманские страны , иммиграционный указ ...
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