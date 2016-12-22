BMW компенсирует расходы на разработки за счет оптимизации производства

Немецкий автопроизводитель BMW оптимизирует производство, чтобы компенсировать высокие расходы на исследования и разработки. Об этом заявил финансовый директор компании Николас Петер, передает Reuters.

По словам Петера, автопроизводитель намерен сократить число видов двигателей и других комплектующих, устанавливаемых в автомобили.

«У нас есть более 100 вариантов рулей. Нужно ли нам так много?», — заявил Петер. Подобных примеров, по словам финансового директора, достаточно много.

С помощью оптимизации производства компания надеется покрыть расходы, затрачиваемые на исследовательскую деятельность и разработки (R&D). В прошлом году расходы BMW на R&D составили €5,16 млрд. Это примерно 5,5% от выручки компании. По прогнозам Петера, в ближайшие три года расходы на R&D также будут составлять от 5,5% до 6% выручки. Автопроизводитель занимается разработкой электромобилей и беспилотных автомобилей.

В конце мая BMW приостановил часть производств из-за проблем с поставками комплектующих. В частности, компания Bosch не смогла обеспечить автопроизводителя необходимым количеством рулевых тяг для BMW первой, второй, третьей и четвертой серий».