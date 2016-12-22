Автопортрет Энди Уорхола продали с аукциона за $7,7 млн

Автопортрет американского художника Энди Уорхола был продан на аукционе Sotheby's за $7,7 млн (£6 млн). Об этом сообщается в Twitter аукционного дома.

Автопортрет входит в серию снимков, которые Уорхол сделал в фотокабине в Нью-Йорке в 1963 году, передавал телеканал Sky News.

«В эпоху Instagram легендарное предсказание Уорхола, что «в будущем люди смогут стать всемирно известными за 15 минут», никогда еще не казалось столь пророческим», — отмечал специалист Sotheby's по современному искусству Джеймс Сивьер.

Энди Уорхол родился 6 августа 1928 год. Является основоположником «коммерческого поп-арта». Уорхол внес значительный вклад в развитие поп-арта в целом. Художник скончался в 1987 году от остановки сердца.