В Венесуэле обнаружили атаковавший здание Верховного суда вертолет

В Венесуэле обнаружен полицейский вертолет, атаковавший здание Верховного суда страны. Об этом на своей странице в Twitter заявил вице-президент страны Тарек эль-Айссами.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооруженные силы нашли вертолет, которым воспользовался террорист Оскар Перес», — написал он эль-Айссами.

Полицейский вертолет атаковал здание Верховного суда в Каракасе 27 июня. Его угнал один из сотрудников местной полиции Оскар Перес. Подлетев к зданию суда, он стал сбрасывать на него гранаты. После этого, как сообщали очевидцы, послышались взрывы и шум от разрушений. Однако позже стало известно, что гранаты не сработали.

Министр связи и информации Венесуэлы ​Эрнесто Вильегас заявил, что Перес связан с ЦРУ и посольством США. Он также рассказал, что вертолет «был украден с военной базы «Ла-Карлота», расположенной в Каракасе», группой сотрудников спецслужб страны. Главным организатором угона, по словам Вильегаса, был Оскар Перес, который «находится под следствием в связи с подозрениями в его связях с ЦРУ» и с посольством США в Венесуэле.