В общежитии университета в штате Кентукки взорвался газ

В общежитии университета Мюррей в штате Кентукки произошел взрыв. Он был вызван утечкой газа, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местного чиновника.

По данным телеканала, информацию о взрыве представители университета подтвердили в Twitter.

«В Ричмонд-холле произошел взрыв. На месте находятся сотрудники службы чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении университета.

Как сообщили телеканалу WDRB в полиции, в результате взрыва пострадал один человек. — 26-летняя девушка. Она была доставлена в больницу.

Очевидец сообщил телеканалу, что от взрыва пострадали соседние здания.