В СПЧ назвали бессмысленной идею ввести понятие «иноагенты» для СМИ

Приравнивать российски СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, к иностранным агентам — бессмысленно. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

«Я считаю, что эта инициатива бессмысленна, потому что у нас уже есть закон, который наделяет Роскомнадзор правом собирать информацию обо всех российских СМИ, финансируемых из-за рубежа», — заявил Федотов. По его словам, «достаточно зайти на сайт Роскомнадзора», чтобы увидеть, что «в этом реестре есть много российских СМИ», в том числе «государственных». Он добавил, что в законодательстве «это уже есть, причем сравнительно давно». Федотов подчеркнул, что «толку от этого нет никакого».

В среду, 28 июня, сенаторы заявили, что все СМИ, которые работают в России и агитируют за того или иного кандидата на выборах, могут быть проверены Минюстом как иноагенты и заблокированы.