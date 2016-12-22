Следовавший в Берлин поезд эвакуировали в Польше из-за угрозы взрыва

На севере Польши из-за угрозы взрыва эвакуировали поезд, который следовал из Варшавы в Берлин. Об этом сообщает телеканала TVP.Info со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, движение поезда было остановлено на станции Могильне (Куявско-Поморское воеводство). Из поезда и находящихся рядом домов были эвакуированы около 600 человек.

В полиции отметили, что информация о взрывном устройстве в поезде была передана по электронной почте на горячую линию Польской железной дороги.

В данный момент на месте случившегося работают саперы и спасатели. Проводится проверка, отмечает телеканал.

В конце 2016 года летевший с Канарских островов в Польшу самолет сел в Праге из-за угрозы взрыва. Чешская полиция задержала подозреваемого. Как сообщал глава МВД Чехии, задержанный — гражданин Польши.

