Мару Багдасарян арестовали на шесть суток за прогул обязательных работ

Мировой суд Савеловского района Москвы арестовал участницу гонок на Galendwagen Мару Багдасарян на шесть суток за уклонение от обязательных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря столичного Савеловского суда Константина Тимошенко.
Ранее, 26 июня, в отношении Багдасарян составили протокол за прогулы исправительных работ. В один из дней она не вышла на работу совсем, а в другие — отработала меньше положенных часов, рассказывал представитель службы судебных приставов. Протокол был направлен в суд, таким образом, в среду, 28 июня, дело Багдасарян рассматривалось по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
Багдасарян предупреждали об административной ответственности за неисполнение административного наказания.