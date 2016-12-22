Мару Багдасарян арестовали на шесть суток за прогул обязательных работ

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Движение Путина пересчитало один из ключевых показателей майских указов

Счетная палата пожаловалась на Минздрав в СКР и Генпрокуратуру

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Следовавший в Берлин поезд эвакуировали в Польше из-за угрозы взрыва

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Во ФСИН рассказали о планах РЖД брать на работу заключенных

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