В сенате Франции заявили о планах Макрона созвать конгресс парламента

Председатель сената Франции Жерар Ларше заявил, что глава государства Эммануэль Макрон в понедельник, 3 июля, созовет конгресс парламента в Версале. Об этом Ларше сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Президент республики Эммануэль Макрон только что мне подтвердил, что созывает конгресс парламента страны в Версале 3 июля», — написал сенатор.

Как сообщает Le Figaro, пресс-секретарь президента Кристоф Кастане ранее заявил изданию, что не знает точной даты созыва: «Я знаю, что Эммануэль Макрон взял на себя обязательства перед французами собирать каждый год парламент». Кастане уточнил, что таким образом президент хочет «установить курс» деятельности конгресса.