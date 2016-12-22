В Буденновске неизвестный облил трех девушек кислотой

Неизвестный мужчина облил трех девушек кислотой в городе Буденновске Ставропольского края. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным следователей, вечером 20 июня, мужчина подошел к девушке и «беспричинно облил ее жидкостью», она получила химические ожоги левой руки и лица. 23 июня тот же мужчина, проезжая на велосипеде, брызнул едкой жидкостью в лица переходившим дорогу девушкам 15 и 16 лет. В результате инцидента пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту нападения, произошедшего 23 июня, следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). После того как СК получил документы от полиции о нападении 20 июня, следователи объединили два дела в одно производство.

Сейчас следователи и полицейские пытаются установить личность преступника, проводятся следственные и процессуальные действия.