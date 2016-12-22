«Инвитро» сообщила об увеличении сроков выдачи анализов из-за кибератаки

Медицинская компания «Инвитро» подверглась вирусной атаке 27 июня. Персональные данные клиентов компании не пострадали, однако время обработки анализов временно увеличилось, говорится в сообщении компании.

«Инвитро» указывает, что результаты исследований, которые были проведены после 14:30 мск 27 июня будут доставлены клиентам «после устранения технического сбоя». При этом биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен «с соблюдением всех преаналитических требований» и будет обработан на оборудовании лабораторий компании.

Кроме того, сохраняются временные ограничения на срочные исследования и приоритетное выполнение исследований в медицинских офисах «Инвитро».

«Лабораторная информационная система компании восстановлена, идет процесс ее настройки», — сообщила «Инвитро».

Жертвами масштабной кибератаки 27 июня стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Хакерской атаке подверглись несколько предприятий во Франции, а также компания в Великобритании. Виновником специалисты назвали новый вирус-шифровальщик Petya. В течение дня вирус распространился в Европе, а затем и в США. Позже вирус перекинулся на страны Азии.

В России и на Украине от вируса пострадали в общей сложности порядка 80 компаний. В частности, атаке подверглись «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).