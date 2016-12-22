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«Медиалогия» представила рейтинг самых читаемых каналов в Telegram
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«Медиалогия» представила рейтинг самых читаемых каналов в Telegram
Технологии и медиа, 20:42
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«Медиалогия» представила рейтинг самых читаемых каналов в Telegram

Исследовательская компания «Медиалогия» составила рейтинг самых читаемых Telegram-каналов. Аналитики подсчитали среднее количество просмотров одного поста в мае.

На первом месте, по данным «Медиалогии», находится канал «Сталингулаг», каждый пост которого в среднем набирает 146,1 тыс. просмотров. На втором месте — «Вам телеграм», в котором публикуются ссылки на другие каналы. Его посты в среднем читают 109 тыс. человек. На третьем месте — канал «Психушка» с 104 тыс. просмотров.

В среднем более 82 тыс. просмотров у постов канала «метро Петербурга» (4-е место). Также в десятку самых читаемых каналов вошел канал блогера Варламова — 48 тыс. просмотров, и канал «Незыгарь» — 34,5 тыс. просмотров. Замыкает рейтинг канал «Намочи манту», посты которого в среднем просматривают 40 тыс. читателей.

Как устроен Telegram и почему его хотят заблокировать
Видео: РБК

По данным компании по телеизмерениям Mediascope, охват аудитории Telegram в России составляет более 2 млн человек, это четвертый по популярности мессенджер России.

Вам Telegram: почему мессенджер Павла Дурова не угодил российским властям
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В пятницу, 23 июня, Роскомнадзор предупредил администрацию и пользователей Telegram о его возможной блокировке в России из-за отсутствия необходимых данных для его регистрации в ОРИ (реестре организаторов распространения информации). Позднее Дуров согласился предоставить данные о мессенджере Роскомнадзору, однако с условием, что это будут данные из открытых источников. Глава ведомства Александр Жаров согласился внести Telegram в реестр.

Теги: Telegram , рейтинг сайтов , Telegram-каналы
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Роскомнадзор согласился внести Telegram в реестр Технологии и медиа
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