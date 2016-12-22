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Fitch и Moody's отреагировали на суд «Роснефти» с АФК «Система»
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Fitch и Moody's отреагировали на суд «Роснефти» с АФК «Система»
Финансы, 20:36
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Fitch и Moody's отреагировали на суд «Роснефти» с АФК «Система»

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и мобильного оператора МТС (АФК контролирует 50,03% акций оператора) в список на пересмотр с возможностью понижения в связи с судебным разбирательством компании с «Роснефтью». Сообщение об этом размещено на сайте организации.

Активы АФК «Система» были арестованы судебными приставами по иску «Роснефти». «Роснефть» утверждает, что подконтрольная ей «Башнефть» понесла убытки из-за передачи «Системе» акций компании «Система-Инвест» в обмен на акции «Башнефти», которые позже были погашены. Свои убытки компания оценила в 170,6 млрд руб.

Судом были арестованы активы «Системы» на 185 млрд руб. в качестве обеспечительных мер — в частности, 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Сейчас долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АФК «Система» в иностранной и национальной валюте находится на уровне «ВВ-», долгосрочный и краткосрочный рейтинги МТС — на уровне «ВВ-/В».

Вице-президент международного рейтингового агентства Moody's Юлия Прибыткова заявила, что арест акций МТС, принадлежащих АФК «Система», может негативно повлиять на кредитоспособность корпорации, но не окажет влияния на кредитоспособность мобильного оператора МТС, подконтрольного АФК «Система».

«Башнефть» входила в состав АФК «Система» с 2005 по 2014 год, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд руб. В настоящее время «Роснефть» контролирует уже 57,7% уставного капитала «Башнефти».

Теги: МТС , «Башнефть» , АФК «Система»
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