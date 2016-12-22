Театры России присоединились к акции поддержки экс-главы «Гоголь-центра»

Театры из 15 городов России, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Дмитрий Брусникин и Тимофей Кулябин участвуют в акции в поддержку арестованного бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и других фигурантов дела.

​«Список театров и людей, заявивших о своей поддержке Акции солидарности 28 июня. Участвуют больше 15 городов России, список пополняется», — говорится на официальной странице акции в Facebook.

В списке значатся режиссеры Андрей Звягинцев и Андрей Прошкин, композитор Леонид Десятников, Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова (БДТ), МДТ, «Академический Малый драматический театр — Театр Европы», РАМТ, новосибирский театр «Красный факел» и другие театры и их художественные руководители. В списке отмечены театры из Архангельска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Красноярска, Норильска, Екатеринбурга, Перми и других городов.

Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра»

Организаторы акции просят изменить меру пресечения и освободить до суда Малобродского и бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву. В рамках акции со сцен театров произнесут слова в поддержку фигурантов дела «Седьмой студии».

Пресненский суд Москвы 21 июня отправил бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под стражу до 19 июля. Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 год руководство театра похитило около 200 млн руб., выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Ущерб, вменяемый Малобродскому, оценивается судом в 2,3 млн руб.

Согласно версии следствия, Малобродский растратил деньги, а спектакль «Сон в летнюю ночь», на который средства были выделены, так и не состоялся. Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников утверждает, что постановка состоялась, и призвал зрителей театра помочь.