Трамп посетит празднование взятия Бастилии в Париже

Президент США Дональд Трамп принял приглашение французского президента Эмманюэля Макрона посетить парад в День взятия Бастилии. Об этом сообщает The New York Times.

«В рамках празднования столетия вступления США в Первую мировую войну президент США Дональд Трамп принял приглашение президента [Французской ] Республики Эммануэля Макрона на парад 14 июля», — говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.

Администрация французского президента сообщает, что в ходе визита Дональда Трампа «два лидера будут [во время переговоров] нацелены на продолжение контртеррористического и экономического сотрудничества между двумя странами», а также обсудят «много других вопросов, вызывающих взаимное беспокойство».

Впервые президенты двух стран встретились на саммите стран НАТО в Брюсселе 28 мая. В начале июня Эмманюэль Макрон заявил об отказе от предложения Дональда Трампа пересмотреть Парижское соглашение по климату.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля, в честь годовщины взятия крепости-тюрьмы Бастилия в начале Французской революции в 1789 году.