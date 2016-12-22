МИД пообещал «солидно» проработанный ответ на высылку дипломатов из США

Российская сторона готовит меры в ответ на пакет новых американских санкций и высылку дипломатов из США в декабре 2016 года, заявила в интервью телеканалу «Россия 1» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Мария Захарова сказала, что ответные меры «будут иметь очень солидную базу». «Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в Министерстве иностранных дел», — добавила она.

В декабре 2016 года США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей в ответ на нападения на американских дипломатов в Москве и «на действия, не соответствующие дипломатической практике».

Также были закрыты резиденции российского посольства в Нью-Йорке и в Мэриленде. 29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы ввела санкции «против ФСБ и ГРУ». Россия не стала высылать американских дипломатов в ответ на действия США.

20 июня 2017 года США ввели санкции против 38 российских физических и юридических лиц, связанных, по мнению американских властей, с присоединением Крыма к России и боевым действиям на юго-востоке Украины.

В частности, под санкции попали ЧВК «Вагнер», фирмы бизнесмена Евгения Пригожина, замминистра экономического развития Крыма Сергей Назаров и другие физические лица и организации. Полный список попавших под санкции организаций и физических лиц представлен на официальном сайте американского Министерства финансов.