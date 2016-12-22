Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления санкций ЕС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «негативно и с сожалением» отнеслись к продлению секторальных санкций Евросоюза против России. Об этом Песков сообщил «РИА Новости».

Пресс-секретарь также заявил, что Россия ответит на санкционные меры Евросоюза. «Принцип взаимности никто не отменял», — отметил Песков.

Евросоюз продлил санкции против отдельных отраслей экономики России на полгода 28 июня. Решение было основано на оценке прогресса в имплементации минских соглашений, которую дали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Санкции касаются ограничения доступа на финансовые рынки Европы ведущим российским банкам с мажоритарной долей государства в уставном капитале, их подразделений, учрежденных за пределами Евросоюза, а также трех российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Кроме того, Евросоюз продлевает эмбарго на торговлю российским оружием и запрет на экспорт в Россию товаров для военных нужд. Ограничительные меры ЕС также распространяются на отдельные технологии в области разработки и добычи нефти.

Лидеры ЕС договорились о продлении санкций в отношении России еще 22 июня, во время саммита в Брюсселе. Председатель Евросоюза Дональд Туск заявил, что санкции продлеваются «из-за невыполнения минских соглашений».