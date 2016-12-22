Суд оставил под арестом имущество родственницы генерала ФСО Лопырева

Суд продлил арест имущества жены и невестки генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — передает агентство решение судьи.

В частности, продлен арест автомобиля Porsche Cayenne невестки Лопырева, а также автомобиля Mersedes Benz 2007 года выпуска и загородный дом площадью 32 кв. м, принадлежащие жене Лопырева Александре. Имущество родственников Лопырева было арестовано в качестве обеспечительной меры 12 апреля.

Лопырев был задержан 24 ноября 2016 года в своей квартире в Сочи. В отношении генерала возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Лопырев был взят с поличным, у него была изъята сумма, равная 1 млрд руб. У сына Лопырева изъяли более 63 млн руб., €1 млн и $350 тыс.

Согласно данным следствия, Лопырев получил взятку от строительных структур в обмен на покровительство при заключении государственных контрактов на ремонтные и строительные работы. По материалам дела, сумма взятки составила 6,27 млн руб. Как выяснил РБК, генерал-лейтенант Геннадий Лопырев должен был покинуть свою должность начальника управления охраны на Кавказе ФСО России за полгода до задержания. Эту должность он занимал в течение 13 лет.