Парламент Петербурга ужесточил правила проведения референдумов

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправку, согласно которой необходимое число инициаторов референдума увеличено с 20 до 300 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно регламенту Заксобрания, в третьем, последнем чтении, прений по вопросу не предусматривалось. Инициативу поддержали 43 депутата, один проголосовал против, еще один воздержался.

Как сообщает «Фонтанка», автор поправок, председатель комитета по законодательству Денис Четырбок пояснил, что референдум стал одним из «инструментов манипуляции». ​«Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии», — заявил депутат.

Кроме того, депутаты на заседании признали не соответствующим законодательству референдум о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). «Мы просто не имеем права выносить на голосование такие политически не выверенные, сырые вопросы», — заявил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, передает «Интерфакс».

Ранее депутаты неоднократно отказывались рассматривать на заседаниях вопрос об утверждении референдума о статусе Исаакиевского собора, 7 июня депутаты отклонили рассмотрение вопроса об Исаакии в третий раз. Кроме того, депутаты от «Единой России» заявляли о намерении отклонить проект постановления, а позднее одобрили ужесточение правил проведения референдумов в Петербурге.

В марте заявку на проведение референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ отказался одобрить избирком Петербурга. Максим Резник, один из инициаторов голосования, пообещал оспорить это решение в суде. 26 мая Октябрьский районный суд города отказался признавать бездействие Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросу референдума, однако это решение обжаловала прокуратура.