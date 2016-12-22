В Донецкой области подорвали автомобиль с сотрудниками СБУ

Автомобиль с сотрудниками СБУ подорвался на мине в Константиновском районе Донецкой области. Об этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила «Украинской правде».

По данным издания, один сотрудник погиб, еще четверо пострадали. Среди них есть работники департамента контрразведки, расследование инцидента ведет военная прокуратура Украины.

​Как сообщила Гитлянская Би-би-си, произошедшее квалифицировано как террористический акт.

Позднее пресс-центр СБУ назвал имя погибшего: «При исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный». По данным ведомства, еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Накануне, 27 июня, в Киеве взорвался автомобиль, в результате инцидента пострадал один человек. По данным портала «Киев оперативный», взрыв произошел «на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов» в Соломенском районе.

Позднее информацию о взрыве подтвердили в МВД Украины, а также сообщили, что в результате инцидента погиб сотрудник управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал 1978 года рождения. Произошедшее МВД квалифицировало как теракт, расследованием занялась военная прокуратура.

Как сообщало агентство УНН со ссылкой на источники в Минобороны, погибший был начальником сотрудника, который занимался охраной убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Шаповал, по данным издания, «знал о том, как осуществлялась охрана Д.Вороненкова».

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова смог убить киллера, который оказался бойцом одного из украинских добровольческих батальонов в Донбассе Павлом Паршиным.