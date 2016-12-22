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Прокуратура назвала причину вынужденной посадки Boeing 767 в Домодедово
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Прокуратура назвала причину вынужденной посадки Boeing 767 в Домодедово
Общество, 15:52
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Прокуратура назвала причину вынужденной посадки Boeing 767 в Домодедово

Выполнявший рейс Москва — Куба пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании AzurАir совершил вынужденную посадку в Домодедово из-за срабатывания сигнализации технической неисправности самолета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Экипаж в итоге принял решение вернуться в аэропорт.

Пассажир рейса Георгий Далецкий сообщил РБК, что вылет «изначально неоднократно переносился». Сначала его перенесли на 3:40, потом на 5 утра, потом на 7 утра. ​«При этом вначале информации никакой не поступало, в дальнейшем компания ссылалась на технические неполадки. Авиакомпания тем не менее выдала ваучеры на еду. После жалоб пассажиров посадка на борт состоялась», — рассказал он.

По словам Далецкого, после 40 минут полета командир корабля сообщил, что борт должен вернуться в Домодедово из-за технических неполадок. «Экипаж пояснил, что самолет не может набрать высоту. Около часа мы кружились, сливая топливо, после этого мы в штатном режиме сели в 10:30», — сообщил он, добавив, что паники на борту не было.

Пассажир рассказал, что резервный борт на Кубу находится в аэропорту Домодедово. «Но при этом вылет назначен только на 15:00», — сказал он. Ранее в пресс-службе аэропорта РБК сообщали, что вылет Boeing 767 запланирован на 14:30.

О том, что Boeing запросил вынужденную посадку в Домодедово, утром 28 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным агентства, экипаж заявил об отказе системы наддува кабины пилотов. По данным источника ТАСС, отказала «одна из систем автоматизации». Самолет изначально должен был вылететь в 2:00 28 июня, а вылетел только в 8:00

Самолет выработал топливо и позже успешно приземлился, заявили РБК в пресс-службе аэропорта и подтвердил представитель авиакомпании.

Теги: аварийная посадка , аэропорт Домодедово , Boeing 767
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