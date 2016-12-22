Россия снизила добычу нефти сверх требований по сделке с ОПЕК
Экономика, 15:02
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Россия снизила добычу нефти сверх требований по сделке с ОПЕК
Россия сократила добычу нефти в июне на 305–308 тыс. барр./сутки по отношению к октябрю 2016 года. Этот объем добычи превышает обязательства по соглашению с ОПЕК примерно на 2%, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает «Интерфакс».
«Среднее снижение добычи нефти в июне по сравнению с октябрем 305–308 тыс. барр./сутки. Таким образом Россия исполняет свои обязательства в полном объеме», — сказал он.В настоящее время дополнительного снижения добычи нефти Россией не обсуждается, добавил министр.
30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились с Россией о совместном сокращении нефтедобычи на 1,8 млн барр./день относительно уровня октября 2016 года. Страны, не входящие в ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и другие), поддержали соглашение и обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки, из которых на долю России пришлось 300 тыс. барр. В мае члены ОПЕК и не входящие в картель страны продлили соглашение еще на девять месяцев.