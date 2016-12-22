Россия снизила добычу нефти сверх требований по сделке с ОПЕК

Россия сократила добычу нефти в июне на 305–308 тыс. барр./сутки по отношению к октябрю 2016 года. Этот объем добычи превышает обязательства по соглашению с ОПЕК примерно на 2%, заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Среднее снижение добычи нефти в июне по сравнению с октябрем 305–308 тыс. барр./сутки. Таким образом Россия исполняет свои обязательства в полном объеме», — сказал он.