В Роскомнадзор поступило три ложных уведомления о регистрации Telegram

В Федеральную службу по надзору с сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) поступили три ложных уведомления с просьбой внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Одно из них направлено с IP-адреса, принадлежащего Экономической академии им. Плеханова, второе — с IP-адреса «Мир Телематики». Кому принадлежит третий IP, не сообщается. Роскомнадзор проинформировал о попытках зарегистрировать Telegram на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

В Роскомнадзоре отметили, что регистрироваться в реестре компании должны самостоятельно. Также компания может быть внесена в реестр вследствие обращения органов власти. Пресс-служба ведомства обратилась к лицам, попытавшимся зарегистрировать Telegram, как к «дорогим любителям интернета» и заявила, что «благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти».

«Кроме того, нам кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям», — добавили в федеральной службе.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился 23 июня к администрации Telegram и лично Павлу Дурову, предупредив, что если мессенджер не зарегистрируется в реестре, он будет заблокирован. Дуров ответил на это, что блокировка Telegram может нанести ущерб безопасности России, так как чиновники начнут пользоваться «контролируемыми США» мессенджерами WhatsApp и Viber. Позднее Жаров обвинил Дурова в «нейтральном отношении к террористам». Дуров обвинения отверг. После этого Жаров 25 июня заявил, что время до блокировки мессенджера в России «исчисляется днями».

Все действующие в России компании, которые занимаются распространением информации, должны зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации. Такие требования действуют с 1 января в связи со вступившими в силу поправками к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

24 июня 2016 года Госдума приняла два закона, направленные на борьбу с терроризмом, в разработке которых участвовала депутат Ирина Яровая. Среди прочего, законы предписывают организаторам распространения информации хранить «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий».