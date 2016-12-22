Перед спектаклем «Идеальный муж» в МХТ муж подрался со спутником жены

Драка жителя Москвы со спутником своей жены произошла перед началом постановки «Идеальный муж» в МХТ имени Чехова. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель театра.

По его словам, служба безопасности театра после начала драки устранила потасовку и вызвала полицию. Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Представитель театра отметил, что происшествие на спектакле «никак не отразилось» и представление прошло «нормально».

Мужчина нашел в сумке жены два билета на постановку в МХТ и решил проследить за ней, сообщает портал Life. Мужчина купил билет на соседний ряд, пришел заранее и затем увидел свою жену в компании другого мужчины. После этого он набросился на него и стал избивать.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Как уточняет Mash, жена нападавшего за неделю до происшествия сообщила мужу, что бросает его.